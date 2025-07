BCE/ata: equipe técnica previu corte de 25pb em junho e redução de mais 50pb até o fim de 2025

No entanto, alguns poucos dirigentes viram justificativa para manter as taxas no mesmo nível e ignorar os riscos de baixa da inflação no curto prazo, apontando que a volatilidade dos preços de energia e da taxa cambial favoráveis a redução dos preços na Europa nos últimos meses poderiam ser "facilmente revertidos". Para eles, era necessário analisar os desdobramentos econômicos por mais tempo para garantir o retorno sustentado da inflação em 2% no médio prazo. Desses, todos exceto um, Robert Holzmann, mudaram sua preferência inicial e se juntaram ao consenso geral pelo corte de 25 pb.