Bessent: não vimos nenhuma inflação pelas tarifas, elas não são inflacionárias

Na ocasião, ele reafirmou sua expectativa de que o projeto de lei orçamentário proposto pelo presidente americano, Donald Trump, será aprovado. "Tenho grande respeito por Elon Musk em relação aos foguetes, deixo isso para ele. Ele pode deixar as finanças comigo", respondeu, ao ser questionado se as opiniões do CEO da Tesla sobre o projeto de lei estão erradas.