Bolsas da Europa fecham em alta, de olho em negociações tarifárias, payroll e ata do BCE

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 3, em uma sessão atenta às perspectivas para acordos comerciais com os Estados Unidos, enquanto a União Europeia (UE) busca um acerto antes do fim do prazo para a pausa tarifária americana, no dia 9 de julho. Além disso, investidores estiveram atentos à divulgação dos dados de emprego da economia americana em junho. O dia contou ainda com a divulgação da ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE).

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,47%, a 543,76 pontos. Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,55%, a 8.823,20 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,61%, a 23.934,13 pontos. Em Paris, o CAC40 teve alta de 0,21%, a 7.754,55 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quarta (20 que firmou um acordo comercial com o Vietnã, pelo qual produtos vietnamitas serão tarifados em 20%, menos do que inicialmente previsto. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a UE está pronta para um acordo sobre tarifas com o país e ressaltou que o comissário para Comércio europeu, Maros Sefcovic, está em negociações com seus homólogos, em Washington. No entanto, a líder europeia enfatizou que o bloco também está pronto para o cenário sem "um acordo satisfatório". Ela ressaltou que há "muita complexidade" nas negociações por conta do grande volume comercial. Segundo a líder, os europeus buscam uma solução "semelhante à feita pelo Reino Unido".