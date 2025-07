Bolsas da Europa operam sem direção única, de olho em tarifas e à espera do payroll

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem que firmou um acordo comercial com o Vietnã, pelo qual produtos vietnamitas serão tarifados em 20%, menos do que inicialmente previsto.

O governo americano, no entanto, tem mostrado dificuldades de assegurar acordos com parceiros comerciais mais relevantes, como o Japão, antes do prazo de 9 de julho estabelecido por Trump.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para o relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, que pode influenciar as apostas para a trajetória dos juros básicos americanos. Pesquisa da ADP, de ontem, mostrou um inesperado corte de 33 mil empregos pelo setor privado em junho.

O cenário político do Reino Unido também segue no radar, diante dos rumores de que a ministra das Finanças, Rachel Reeves, poderia perder o cargo após o governo britânico ser forçado a diluir bastante seu projeto de redução de gastos com bem-estar social para aprová-lo no Parlamento. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, no entanto, garantiu ontem que não pretende demitir Reeves.

No âmbito macroeconômico, os PMIs de serviços da zona do euro e do Reino Unido referentes a junho foram revisados para cima hoje, mas não tiveram impacto nos negócios com ações europeias.

Às 7h09 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,36%, a de Paris caía 0,21% e a de Frankfurt se mantinha estável. Já as de Milão e Madri tinham quedas de 0,30% e 0,07%, respectivamente, enquanto a de Lisboa avançava 1,71%.