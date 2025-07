Chambriard: temos de resolver questão societária da Braskem, mas sem destruir valor da empresa

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta quinta-feira, 3, que a estatal acompanha de perto o desenrolar acionário da Braskem e que aguarda "cenas dos próximos capítulos" sobre as questões societárias. Ela comentou sobre o interesse de Nelson Tanure em adquirir ações da petroquímica, destacando que a atuação do empresário contribuiu com a Prio, que se tornou a maior petroleira independente do País.

"Nós acompanhamos de perto a Braskem, é a sexta petroquímica maior petroquímica do mundo e a maior da América Latina e a presença de Roberto (Ramos, CEO da Braskem) é a prova da nossa preocupação com a empresa. Mas sobre as questões societárias estamos aguardando as cenas dos próximos capítulos. Temos de resolver a questão societária, mas sem destruir valor", disse a executiva.

A declaração foi dada ao ser questionada sobre a tentativa de venda de parte das ações da Braskem pela Novonor (ex-Odebrecht), durante coletiva para detalhar os investimentos de ampliação da produção da Reduc e do Complexo de Energias Boaventura (ex-Comperj).