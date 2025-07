Dólar recua para R$ 5,40 e fecha no menor nível em mais de um ano

Lima, da Western, afirma que, mesmo com a postergação do corte de juros pelo Fed, o quadro é de continuidade da perda de força global do dólar, embora de maneira mais gradual. Ele ressalta que o índice DXY - que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de seis divisas fortes - já caiu mais de 10% neste ano.

"Com crescimento menor dos EUA e diversificação de portfólios, o processo de enfraquecimento do dólar em relação às demais moedas vai continuar. O real deve se beneficiar desse movimento", afirma Lima, acrescentando que o Brasil ainda tem uma taxa de juros "extremamente atrativa".

A XP Investimentos reduziu sua projeção para a taxa de câmbio no fim deste ano, de R$ 5,80 para R$ 5,50. A economista Luíza Pinese afirma que o real se beneficiou ao longo do primeiro semestre da depreciação global do dólar, da "postura rápida e incisiva" do Banco Central no processo de alta de juros e da "expectativa de reformas fiscais a partir de 2027", após as eleições presidenciais de 2026.

"Acreditamos que esse cenário permanecerá. No entanto, riscos persistem. É possível haver alguma reversão na desvalorização global do dólar se as incertezas geopolíticas voltarem a se intensificar. No Brasil, persistem riscos fiscais que podem tornar a dinâmica da dívida pública insustentável", afirma a economista da XP, em relatório, acrescentando que "o balanço de pagamentos não está tão saudável como no passado recente".