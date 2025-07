Dólar sobe com ajustes de posições antes do payroll

Nesta véspera do feriado de 4 de julho nos EUA, o dólar opera em alta moderada no mercado à vista e está rodando em torno de R$ 5,43, após fechar a quarta-feira (2) a R$ 5,4202 - menor nível desde agosto. Os investidores ajustam posições em meio à espera pelo relatório de empregos dos EUA de junho, o payroll, que deve guiar as apostas sobre o provável início do corte de juros pelo Federal Reserve, após dados divergentes do mercado de trabalho. A expectativa no mercado é de criação de 110 mil vagas (mediana), abaixo das 139 mil do mês anterior.

Na quarta, o corte de vagas no setor privado desapontou, após o relatório Jolts acima das previsões na terça.

Na zona do euro, a equipe técnica do BCE previu corte de 25pb em junho e redução de mais 50pb até o fim de 2025, de acordo com a ata da última reunião de política monetária.