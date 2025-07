Endividamento sobe a 78,4% das famílias em junho e inadimplência estabiliza em 29,5%, diz CNC

"Outra boa notícia é que o comprometimento da renda apresentou melhora. O percentual de famílias que entregam mais da metade da renda para o pagamento dos débitos caiu para 19,2%, fazendo a média do orçamento familiar destinada a este fim cair para 29,6% - um recuo de 0,2 ponto percentual frente a maio e de 0,3 p.p. frente a junho de 2024", completou a CNC.

O cartão de crédito mantém a liderança como a modalidade mais utilizada, mencionada por 83,3% dos endividados, mas perdeu espaço em relação à fatia de 86,4% registrada em junho do ano passado. Na direção oposta, os carnês cresceram em um ano, com uma fatia de 17,0% de menções em junho de 2025, ante 16,0% em junho de 2024.

Classe média baixa mais endividada

Na passagem de maio para junho, as famílias de classe média baixa ficaram mais endividadas e mais inadimplentes.

No grupo com renda familiar mensal de até três salários mínimos, a proporção de endividados subiu de 81,0% em maio para 81,1% em junho. Na classe média baixa, com renda de três a cinco salários mínimos, a proporção de endividados aumentou de 80,3% para 80,9%. No grupo de cinco a dez salários mínimos, houve redução de 78,9% para 78,7%. No grupo com renda acima de 10 salários mínimos mensais, essa fatia caiu de 67,6% para 67,5%.

Quanto à inadimplência, no grupo com renda familiar mensal de até três salários mínimos, a proporção de famílias com dívidas em atraso permaneceu em 36,9% em junho, ante 36,9% em maio. Na classe média baixa, com renda de três a cinco salários mínimos, a proporção de inadimplentes aumentou de 28,9% em maio para 29,4% em junho. No grupo de cinco a dez salários mínimos, houve elevação de 22,8% para 22,9%. No grupo que recebe acima de 10 salários mínimos mensais, a fatia de inadimplentes diminuiu de 15,0% para 14,9%.