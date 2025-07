Fed: incerteza mostra que não é hora para grandes mudanças na política monetária, diz Bostic

A inflação, embora em trajetória de queda e próxima da meta de 2%, pode seguir pressionada por choques externos e ajustes tarifários. "O ajuste dos preços e da economia mais ampla às mudanças em tarifas e outras políticas futuras nos EUA pode levar um ano ou mais para se concretizar", alertou. Isso poderia resultar em "um período mais longo de leituras elevadas de inflação", o que exigirá atenção redobrada sobre expectativas inflacionárias.

Apesar desse quadro, Bostic não vê conflito entre os dois objetivos do mandato do Fed - estabilidade de preços e pleno emprego. Para ele, a estratégia de aguardar mais clareza antes de agir é a mais prudente no momento.