Gilmar Mendes convoca audiência pública para discutir legalidade da 'pejotização'

Os processos sobre o tema na Justiça estão suspensos desde abril e vale até o julgamento definitivo do tema, que será analisado com repercussão geral - ou seja, o resultado deverá ser seguido por todos os tribunais que julgarem a mesma questão.

Entre os temas que serão definidos no julgamento, ainda sem data prevista, está a competência da Justiça do Trabalho para analisar a existência de fraude no contrato de prestação de serviços, a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, e a quem cabe comprovar se há ou não fraude na contratação (o autor da reclamação trabalhista ou a empresa contratante".