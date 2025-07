Haddad diz conhecer relatório de Lira sobre IR, mas que não vai anunciar: 'Fica indelicado'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que conhece os termos do relatório sobre o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, a cargo do deputado Arthur Lira (PP-AL), mas que não adiantaria seu teor aos jornalistas. "Vejo como uma indelicadeza anunciar o trabalho próprio do relator", argumentou. "Eu não quero adiantar porque fica indelicado. Eu conheço os termos, mas eu não vou me adiantar a ele, porque ele é o relator. Fica muito deselegante eu falar de um anúncio que cabe a ele fazer", reforçou em outro momento.

Haddad foi só elogios ao ex-presidente da Câmara, dizendo que o alagoano tem mantido um diálogo de "altíssimo nível" com a Secretaria de Reformas Econômicas, e com o secretário Marcos Pinto. "O Marcos tem me relatado que as conversas estão prosperando em um nível muito elevado, com trabalho técnico, com trabalho para o Brasil. E eu tenho razões para imaginar que nós estamos próximos, que nós chegaremos a um bom relatório", previu.

Segundo o ministro, Lira tem sido transparente em relação às negociações que foram feitas para chegar a um entendimento, mas considera difícil cravar uma data para a publicação do texto. "Estes dias estão parados, então, na verdade, a hora que ele entender como conveniente, vai apresentar. O importante é apresentar um bom relatório, um relatório que possa ser defendido perante a opinião pública, que busca justiça tributária. Estamos em um País muito injusto. Então, ao começar a corrigir essa grande injustiça, penso que estamos em um bom caminho", avaliou.