Haddad elogia Toffoli pela retirada do ressarcimento de aposentados do arcabouço

A autorização concedida pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao governo de não contabilizar no arcabouço fiscal os valores usados para ressarcir as vítimas de descontos indevidos no INSS foi considerada "importante" pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Na verdade, foi um tratamento dado de igual forma ao de um precatório. Como os precatórios, a partir de um determinado limite, estão fora", disse a jornalistas no Hotel Fairmont Copacabana, no Rio, onde está para participar da reunião financeira do Brics e do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB).

De acordo com Haddad, o ministro entendeu que se tratava de uma decisão judicial sem previsão orçamentária e que, para não prejudicar os que foram lesados na apelação das associações, pudessem ter seu direito restabelecido o quanto antes. "Para isso, se convencionou dar esse tratamento de uma decisão judicial", considerou.