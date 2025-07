IR: Lira diz que fechou esboço do texto que será apresentado em comissão na Câmara

Relator do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, o deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara, afirmou nesta quinta-feira, 3, que já fechou o primeiro esboço do texto que será apresentado à Comissão Especial do tema na Casa - e que essa finalização coincidiu com a derrubada do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pelo Congresso.

Como mostrou o Estadão, a apresentação do parecer de Lira estava prevista para a última sexta-feira, 27, e foi adiada em acordo com o Ministério da Fazenda, diante do acirramento do ambiente político após o Congresso derrubar o decreto de Lula que aumentava o IOF.

"O clima não me pareceu, e ao ministro (da Fazenda) Fernando Haddad também não, propício para liberar o texto, quando muitos de nós estaríamos em Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em missões, vários ministros fora do Brasil. E a gente esperou para que, no retorno, pudesse continuar as conversas não obstaculando qualquer tipo de movimentação", indicou após participação no Fórum Jurídico de Lisboa, conhecido como 'Gilmarpalooza'.