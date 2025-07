Mercosul: Lula recebe presidência do bloco, visita Cristina Kirchner e tem encontros bilaterais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quinta-feira, 3, do presidente argentino, Javier Milei, a presidência temporária do Mercosul, com duração de seis meses. Ele também visitará a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar.

Às 8h, Lula participa do café da manhã oferecido ao presidente do Paraguai, Santiago Peña. O assunto do encontro não foi antecipado à imprensa. Brasil e Paraguai estão em fase de renegociação do Anexo C do Tratado de Itaipu, que estabelece as bases financeiras e comerciais da hidrelétrica binacional.

Com a revisão do Anexo C, o Paraguai poderá deixar de ser obrigado a vender ao Brasil - a preço de custo - a energia excedente que não consome. Segundo especialistas, essa mudança pode impactar o valor da conta de luz dos consumidores brasileiros.