Moedas globais: dólar estanca queda após payroll e reage pouco à aprovação de projeto de Trump

O dólar se valorizou fortemente após a divulgação da criação de 147 mil empregos em junho na economia americana, acima da expectativa do mercado. O Bank of America destacou que o dólar americano subiu "abruptamente" com a divulgação geral sólida de dados trabalhistas e revisões insignificantes de hoje. "O dólar subiu cerca de 0,5% em relação à maioria das moedas do G10 e se aproximou de 1% em relação ao iene japonês, mais sensível à taxa de juros", observaram.

Ao mesmo tempo, os investidores pessimistas em relação ao dólar, provavelmente, levaram em conta o número fraco do setor privado e a queda nos ganhos por hora como razões para não reagir exageradamente aos dados de hoje, disse o BofA. "No entanto, a reação cambial é direcionalmente consistente com a redução dos cortes de curto prazo do Fed e reflete uma posição líquida vendida em dólar no mercado".

A libra esterlina continuou sem força mesmo após o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, respaldar Reeves, dizendo que ela permanecerá no cargo após o projeto de lei do Partido Trabalhista, que tinha plano de reduzir os gastos no setor social, ser aprovado com "dramáticas alterações" para acalmar a oposição dentro do próprio partido.