Moody's revisa para negativa perspectiva de soberanos globais, por tarifas e geopolítica

Para a classificadora, a imposição de tarifas generalizadas pelo governo do presidente americano, Donald Trump, alterou a expectativa de estabilidade nas condições de crédito. Os mais vulneráveis serão os países mais expostos ao comércio com os EUA, menos economicamente diversificados e com colchões financeiros limitados. Essa lista inclui China, México e Canadá.

"A política fiscal pode mitigar parte da desaceleração, mas gastos sustentados podem comprometer a estabilização da dívida", ressalta.

Por outro lado, o Brasil está entre as economias que devem absorver melhor o impacto, diante da demanda doméstica ainda forte, conforme a instituição.

Se as negociações comerciais reverterem as tarifas, porém, a Moody's diz que pode voltar a melhorar a perspectiva global para estável.