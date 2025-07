Partidos do Centrão pedem para STF manter suspensão de decreto que aumenta IOF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a judicialização e afirmou que "se eu não entrar com recurso no Judiciário, eu não governo mais o País". O petista recebeu apoio de aliados como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e de deputados do PSOL.

A decisão da Câmara de derrubar a alta do IOF também tem sido usada por governistas para agravar o clima de "nós contra eles" e criar uma oposição entre o Executivo e o Legislativo.

Em vídeo publicado no seu perfil no Instagram, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou a estratégia governista de acusar o Congresso de trair interesses do povo: "quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos", afirmou.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), também reagiu e disse que irá protocolar uma proposta legislativa para restringir quem pode recorrer ao STF para contestar alguma lei votada no Congresso Nacional. A proposta é uma resposta a outra tentativa de derrubar o aumento do IOF, desta vez conduzida pelo PSOL por meio de uma ação no Supremo.