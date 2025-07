Petrobras está atendendo às expectativas do presidente Lula, diz Magda Chambriard

Chambriard pontuou que os investimentos foram acelerados dentro do plano estratégico da empresa até 2029 e que a empresa passou a desempenhar dentro do guidance desde outubro do ano passado.

"Estamos produzindo petróleo, gás, e tirando vantagem desse petróleo e gás para combustíveis mais eficientes e focando na transição energética 'na veia'."

A Reduc concluiu com sucesso o teste de produção do primeiro combustível de aviação com conteúdo renovável (SAF) por coprocessamento, alcançando até 1,2% de óleo de milho na fabricação do QAV.

A autorização pela ANP já foi emitida e a produção comercial na Reduc terá início nos próximos meses.

A Reduc já produz Diesel R5, com 5% de conteúdo renovável, e recebeu a autorização da ANP para iniciar os testes com o novo teor de 7% para produção do Diesel R7. "Essas iniciativas reforçam o compromisso da Petrobras com a descarbonização de seus produtos e a transição energética justa."