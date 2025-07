PMI de serviços do Brasil cai a 49,3 pontos em junho, após 49,6 em maio, diz S&P Global

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade do setor de serviços do Brasil caiu de 49,6 pontos em maio para 49,3 em junho, de acordo com dados divulgados pela S&P Global nesta quinta-feira, 3. Com a queda, essa foi a terceira vez consecutiva que o indicador fica abaixo dos 50 pontos, sinalizando contração da atividade.

Segundo a S&P, os participantes da pesquisa comentaram como fatores negativos os altos custos de empréstimos, as condições difíceis de demanda e as quedas contínuas no volume de novos pedidos.

"Esses fatores, juntamente com a eleição presidencial de 2026, prejudicaram a confiança nos negócios", avaliou a diretora associada de Economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna de Lima, por meio de nota.