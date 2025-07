Sinal de economia forte nos EUA empolga Ibovespa, que atinge recorde dos 141 mil pontos

A economia dos Estados Unidos criou 147 mil empregos em junho, ante previsão de 110 mil. Além disso, o dado de abril e maio foi revisado para cima. Já a taxa de desemprego dos EUA caiu a 4,1% em junho, ante 4,2% em maio (projeção: 4,3%). O salário médio por hora aumentou 0,22%, ante projeção de 0,30% na comparação mensal e subiu 3,71% no confronto anual, ficando abaixo do esperado (3,9%).

"O payroll acima do esperado chacoalhou os mercados, que desenhavam um resultado dentro da expectativa ou mesmo que indicaria desaceleração. Talvez os próximos dados de atividade dos EUA também mostrem resiliência", diz Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3.

Ao mesmo tempo, o minério de ferro fechou com valorização de 2,45% em Dalian, após o PMI composto chinês avançar em junho, sugerindo expansão econômica. Já o petróleo zerava a queda vista mais cedo.

Ainda ficam no foco a votação do pacote tributário do presidente dos EUA, Donald Trump, na Câmara dos Representantes e as negociações comerciais, que se intensificam com a proximidade do fim da trégua tarifária, previsto para o próximo dia 9.

Aqui, segue a novela do IOF. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, número 2 de Fernando Haddad, se reuniram nesta quarta-feira (2) em Brasília, em uma primeira aproximação desde a derrota do governo na votação para a derrubada do aumento do IOF. Durigan ouviu de Alcolumbre que o discurso do "nós contra eles" entoado pelo governo precisa parar em nome de uma pacificação.

Na quarta, o Ibovespa fechou em baixa de 0,36%, aos 139.050,93 pontos. Às 11h17 desta quinta, subia 1,26%, aos 140.807,26 pontos, após avançar 1,49%, na máxima aos 141.116,95 pontos, vindo de mínima de abertura de 139.050,93 pontos.