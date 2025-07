AGU valoriza a proposta de diálogo interinstitucional sugerida pelo STF sobre IOF, diz Messias

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, disse em nota que "valoriza a proposta de diálogo interinstitucional sugerida pelo STF, reconhecendo-a como um espaço importante para a resolução de conflitos". Mais cedo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu as medidas do governo e do Congresso que tratam sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e convocou uma audiência de conciliação para o dia 15 de julho.

De acordo com Messias, a AGU usará a audiência para demonstrar a "total conformidade dos decretos presidenciais com a Constituição, enfatizando seu adequado uso na condução da política econômica, cambial e securitária do Poder Executivo Federal".

Na avaliação do ministro, a decisão de Moraes "entende como razoável e plausível a argumentação da União sobre a violação do princípio da separação de poderes" e "destaca a necessidade de esclarecer a dúvida levantada pelo Congresso Nacional sobre possível desvio de finalidade dos decretos presidenciais, especialmente em razão do caráter fiscal das medidas".