Aluguel residencial sobe 1,02% em junho, após queda de 0,56% em maio, afirma FGV

De acordo com o especialista, os indicadores de vendas de imóveis e de concessão de crédito imobiliário - especialmente aqueles com taxas de mercado - reforçam a hipótese de que, mesmo com a Selic elevada, a demanda por compra de imóveis tem se mostrado mais robusta do que a demanda por locação.

O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.

Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de uma queda de 6,02% em maio para alta 3,28% em junho, indicando forte reversão no movimento dos preços. No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 3,01% para retração de 3,23%. Também houve desaceleração em Porto Alegre (de 3,81% para 0,96%) e em Belo Horizonte (de 4,83% para -1,34%)

No acumulado em 12 meses, São Paulo foi a única cidade a registrar desaceleração, saindo de 3,24% em maio para 2,97% em junho de 2025. No Rio de Janeiro a taxa acumulada em 12 meses passou de 3,98% para 5,93%. Em Belo Horizonte, a taxa de variação avançou de 7,98% em maio para 9,56% em junho. Por fim, em Porto Alegre teve aceleração de 5,82% para 6,02% entre maio e junho.