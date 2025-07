Ataque à C&M é maior golpe sofrido por instituições financeiras do Brasil, afirma polícia

O desvio de valores de contas da C&M, empresa que conecta bancos e fintechs ao sistema PIX, do Banco Central (BC), já é considerado o maior golpe sofrido por instituições financeiras no Brasil, de acordo com a Polícia Civil de São Paulo. Há estimativas de que foram desviados ao menos R$ 800 milhões dos clientes da empresa. A investigação aponta que as operações foram todas feitas com Pix, disse o delegado Renato Topan em coletiva esta manhã.

Uma das contas a que os montantes foram destinados foi bloqueada com R$ 270 milhões. Houve também o congelamento de R$ 15 milhões em criptomoedas. As instituições em que estavam os valores e os titulares das cotas não foram informados pela investigação. "Coordenaremos com Polícia Federal e Ministério Público o congelamento dos ativos suspeitos", afirmou Topan.

A polícia informa que só recebeu registro formal do ataque da BMP, a primeira empresa que informou ter sofrido o golpe publicamente, na quarta-feira, 2. Na BMP, o total levado chegou a R$ 514 milhões. Segundo fontes, ao menos oito empresas foram atingidas.