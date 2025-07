BCE fará o que for necessário para alcançar inflação em 2% e mantê-la neste nível, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reiterou o objetivo de alcançar a estabilidade de preços na zona do euro, em entrevista ao canal de televisão público alemão ARD. "Estamos totalmente comprometidos com a meta de 2% e faremos o que for necessário para alcançá-la e para mantê-la neste nível", disse.

Lagarde ressaltou que ainda há muita incerteza e imprevisibilidade rondando a economia, a maior parte associada às novas políticas comerciais dos EUA.

"Mas nossos maiores parceiros comerciais somos nós mesmos, fazemos muitas transações dentro da União Europeia (UE)", apontou. A dirigente defendeu que os países-membros do bloco precisam diminuir as próprias barreiras comerciais, como tarifas internas, e simplificar regulações.