Bolsas da Europa operam em baixa com aproximação de prazo dos EUA para acordos comerciais

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem que Washington começará a enviar cartas aos países hoje especificando as tarifas às quais estarão sujeitos.

Com a pausa de 90 dias nas chamadas "tarifas recíprocas" chegando ao fim na quarta-feira (09), investidores estão cautelosos, visto que vários grandes parceiros comerciais, incluindo a União Europeia 9UE), ainda não fecharam acordos com os EUA.

A UE está buscando um "acordo em princípio" com os EUA antes do prazo final, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Ainda no âmbito comercial, a China anunciou que vai impor tarifas antidumping de até 34,9% a importações de conhaque da UE a partir deste sábado (05), mas a medida não se aplica a fabricantes da bebida que tenham fechado acordos de compromisso de preços com Pequim, caso das francesas Rémy Cointreau, Pernod Ricard e Hennessy, que pertence ao grupo de artigos de luxo LVMH.

Em Paris, no horário acima, a ação da Rémy Cointreau subia 0,8% e a da Pernod Ricard tinha modesta baixa de 0,2%.

No noticiário macroeconômico, as encomendas à indústria da Alemanha decepcionaram com uma queda de 1,4% em maio, bem maior do que se previa.