Criptomoedas: bitcoin opera em baixa, pressionado por cautela com postura tarifária de Trump

O bitcoin operou em baixa nesta sexta-feira, 4, pressionado por uma cautela generalizada nos mercados diante das perspectivas para a postura tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os mais recentes desdobramentos no tema sugerem um cenário com encargos mais elevados, o que tem potencial inflacionário ao redor do mundo, ainda que as discussões devam seguir ao longo da próxima semana. O dia contou com liquidez e noticiário limitados em virtude do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos.

Pouco depois das 16h00 (de Brasília), o bitcoin caia 2,01%, a US$ 107.459,13, e o ethereum recuava 3,93%, a US$ 2.484,32 de acordo com cotações da Binance.

A atenção se voltou rapidamente para o mais recente desenvolvimento tarifário, depois que Trump afirmou que cartas seriam enviadas aos países detalhando as alíquotas de impostos sobre produtos importados para os EUA, com receios de que muitas nações possam acabar enfrentando tarifas mais altas. As cartas serão enviadas antes do prazo final de 9 de julho para os países firmarem acordos comerciais com os EUA. "A falta de notícias corporativas desviou o foco dos investidores para o fim iminente da pausa de 90 dias de Trump nas tarifas comerciais mais altas", disse Dan Coatsworth, analista da AJ Bell.