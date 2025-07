Devemos levar a sério reversão de tributos; houve redução para super-ricos no mundo, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta sexta-feira, 4, que o mundo deveria revisitar as alíquotas tributárias e enfatizar a importância de se ampliar a cobrança dos super-ricos, durante plenária realizada em evento de 10 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês, conhecido como Banco dos Brics).

Mais cedo, a Broadcast registrou que este deve ser o tema de uma declaração da trilha financeira do Brics, que começa nesta sexta, no Rio, com a reunião preparatória para a ministerial, marcada para sábado (5). O assunto também foi destaque da presidência rotativa brasileira do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20), no ano passado.

"É importante jogar luz sobre um tema que foi muito discutido no G20 do ano passado e que talvez devesse continuar sendo discutido por todos nós, que é a questão da tributação internacional", disse Haddad.