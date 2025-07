Dólar sobe em meio ao feriado nos EUA e liquidez reduzida

O dólar opera em alta ante o real na manhã desta sexta-feira, 4, com ajustes de posições, após o recuo da divisa americana no mercado à vista na quinta (3), a R$ 5,4050, menor preço desde 24 de junho de 2024. A liquidez está reduzida com o fechamento dos mercados nos EUA em dia de feriado do Dia da Independência.

Investidores aguardam a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o IOF e as negociações tarifárias do governo Trump antes do prazo final de 9 de julho.

Na seara política, os partidos Solidariedade, Avante, União Brasil, PP, Republicanos, PSDB, PRD e Podemos informaram que vão ajuizar uma ação pedindo ao STF que declare a constitucionalidade do decreto legislativo que suspendeu o aumento do IOF, assim como a inconstitucionalidade do decreto do governo sobre o imposto.