É preciso que órgãos fiscalizadores não permitam que postos vendam gasolina mais cara, diz Lula

"Se pode estar muito cara, está igual. Se levar a inflação desse período, vamos mostrar que, quando a Petrobras abaixa, muitos postos de gasolina não reduzem. Estavam me falando que em Brasília há um posto que aumentou R$ 0,50. Não é possível", falou.

Lula disse também que há muitos postos de gasolina que não têm repassado os descontos em combustíveis.

"Não é possível que a Petrobras anuncie tanto desconto no óleo diesel e não chegue ao consumidor", disse.

Com aporte de R$ 33 bilhões, os projetos anunciados visam ao aumento da produção, com foco em produtos renováveis e o ganho de eficiência energética nas plantas do Estado. A previsão é que mais de 38 mil empregos diretos e indiretos serão gerados, segundo a empresa.

Além do presidente, estão presentes o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além de outras autoridades.