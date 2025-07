Encontramos área estratégica de refino da Petrobras abandonada, diz Silveira

"Podemos, queremos e estamos ampliando o refino do nosso petróleo no Brasil. Isso é segurança de suprimento e soberania energética, e diminuem o preço do combustível e economizam o dinheiro de todo mundo aqui. Tem impacto na inflação, no preço do alimento que chega à mesa do trabalhador", disse.

A nova unidade de bioquerosene de aviação (BioQav) receberá R$ 5 bilhões. Conforme Silveira, a Reduc começa nos próximos meses a produzir 50 mil metros cúbicos (m?) com o combustível sustentável de aviação (SAF) de 1,2% de óleo vegetal.

Ele ainda saiu em defesa de Lula em um momento de maior tensão com o Congresso.

"O senhor tem enfrentado grandes desafios para fazer algo óbvio: a necessidade de fazer a justiça tarifária e justiça tributária. Graças ao programa Luz do Povo, a tarifa de energia de milhões de brasileiros e brasileiras a partir de amanhã estará zerada", afirmou, relembrando a Medida Provisória de reforma do setor elétrico.