Ibovespa sobe após Moraes suspender atos que introduziram e derrubaram alta do IOF

O Ibovespa abriu no zero a zero na manhã desta sexta-feira, 4, e logo migrou para o negativo, refletindo o recuo do petróleo e das bolsas europeias. Hoje a liquidez promete ficar baixa novamente na B3, devido ao fechamento dos mercados americanos, por conta do feriado pelo Dia da Independência, e a agenda global esvaziada. Aqui, sai apenas a balança comercial de junho.

Na sequência, o índice foi para o positivo e passou a renovar máximas na faixa dos 141 mil pontos, em meio à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Moraes determinou a suspensão dos efeitos tanto dos decretos do governo Lula sobre o aumento do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), como do decreto legislativo que derrubou a medida do governo.

A tomar a decisão, Moraes citou o que o "indesejável embate entre medidas do Executivo e Legislativo, com sucessivas e reiteradas declarações antagônicas contraria fortemente" o princípio constitucional que "determina a independência dos Poderes e exige a harmonia entre eles".