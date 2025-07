Índice de preços de alimentos da FAO sobe 0,5% em junho ante maio

O Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) registrou uma média de 128,0 pontos em junho de 2025, representando um aumento de 0,5% em relação a maio. Esta alta ocorreu apesar da queda nos preços internacionais de cereais e açúcar, devido aos aumentos nos preços de laticínios, carnes e óleos vegetais.

O índice, que monitora as variações mensais nos preços internacionais de um conjunto de commodities alimentares comercializadas globalmente, estava 5,8% mais alto em comparação a igual período do ano anterior, mas ainda abaixo do pico registrado em março de 2022.

O índice de preços de cereais caiu 1,5% em junho ante maio, pressionado pela queda acentuada nos preços do milho, reflexo de uma oferta abundante na Argentina e no Brasil. Enquanto os preços do sorgo e da cevada também recuaram, o trigo viu um aumento de preço devido a preocupações climáticas em certas regiões da União Europeia, Rússia e Estados Unidos. O arroz apresentou uma ligeira queda de preço, com as variedades Indica sendo as mais afetadas pela demanda reduzida.