Lula defende fim de combustível fóssil, mas 'não abrirá mão do petróleo para outros explorarem'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 4, ser favorável ao fim do uso do combustível fóssil, mas que não abrirá mão do petróleo brasileiro para "outros explorarem".

"Não vou abrir mão do petróleo brasileiro para os outros explorarem. Quero que façamos da forma mais saudável e responsável possível. Não queremos prejudicar nada, mas não queremos abrir mão da nossa riqueza", declarou em Duque de Caxias (RJ), durante cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras em refino e petroquímica.

Lula disse estar orgulhoso da Petrobras e que é necessária uma transição energética responsável.