Petróleo cai com incerteza sobre demanda e à espera de potencial alta da oferta pela Opep+

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em queda, enquanto o WTI acompanhava a queda no pregão eletrônico, em dia de feriado nos Estados Unidos. Os preços da commodity seguem pressionados pelas incertezas sobre as negociações tarifárias em andamento pelo governo americano e pela expectativa de anúncio de um novo grande aumento de sua oferta pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

O contrato do petróleo Brent para setembro caiu 0,73% (US$ 0,50), a US$ 68,30 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE). O WTI para agosto recuava 0,75% (US$ 0,50) na sessão eletrônica da Nymex, a US$ 66,50, perto das 14h33 (de Brasília).

A pausa de 90 dias na implementação de tarifas mais altas nos EUA termina em 9 de julho. Vários grandes parceiros comerciais ainda não fecharam acordos comerciais, incluindo a União Europeia e o Japão, levantando preocupações sobre o impacto econômico, com implicações para a demanda por combustível.