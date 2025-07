Vamos aguardar que audiência resulte em solução negociada para o IOF, diz Gleisi

Moraes ponderou que a divulgação de estimativas de arrecadação por parte do governo aponta para um desvio de finalidade do decreto que aumentou o IOF. Se for comprovada uma finalidade puramente arrecadatória, a medida seria inconstitucional, no entendimento do ministro do STF.

Mesmo assim, Gleisi argumentou que o Executivo agiu com "responsabilidade" ao elevar o tributo. "O que é preciso ficar claro é que o governo agiu com responsabilidade, para cumprir o arcabouço fiscal aprovado pelo Legislativo", escreveu a ministra, no X.

Com o decreto suspenso, fica mantida a necessidade de contingenciamento de recursos orçamentários, ela disse. Isso determinaria um "ritmo mais lento a execução de todos os tipos de despesas do Orçamento da União", afirmou a ministra da SRI.

"Temos certeza de que a justiça tributária é o melhor caminho para o País e para as contas públicas, de forma que não sejam impactados os direitos do povo e dos trabalhadores", disse Gleisi.