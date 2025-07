Alckmin: Lula lamenta investimento recorde com guerra e Moraes foi sábio sobre IOF

O vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, Geraldo Alckmin, ressaltou neste sábado, 5, que o Brasil é um "país de paz" e que o seu papel no Brics de ajudar a promover o desenvolvimento econômico é uma maneira de contribuir para o melhor relacionamento entre as nações.

"O Brasil é um país de paz. O presidente Lula lamenta os investimentos recordes com armamento e guerra enquanto há fome e miséria no mundo", enfatizou durante coletiva de imprensa no Fórum Empresarial do Brics, no Pier Mauá, na região portuária do Rio, organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Ele estava acompanhado de Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom).

Questionado sobre a entrada de Colômbia e Usbequistão para o Banco do Brics, Alckmin ressaltou que essa é uma decisão interna da instituição, mas que a diversidade é positiva. "Ajuda na complementaridade econômica. O Banco do Brics é importante para avançarmos na inovação na indústria e no comércio exterior."