Brics Brasil divulga declaração em apoio à convenção da ONU para tributação internacional

Para o Brics, a convenção representa uma oportunidade histórica para aprimorar a

cooperação tributária internacional e garantir uma representação significativa de todos os membros das Nações Unidas, incluindo economias emergentes e em desenvolvimento, na concepção de estruturas tributárias. "Uma cooperação tributária internacional inclusiva e eficaz deve basear-se em princípios universais, objetivos gerais e compromissos para aprimorar o entendimento mútuo entre as partes", pontuaram.

O bloco diz reconhecer o papel dos protocolos iniciais, servindo como instrumentos e disposições legais que contribuem para o alcance dos ODS. "Nesse sentido, incentivamos a participação ativa na concepção dos dois protocolos iniciais, visando uma abordagem equilibrada e orientada para o desenvolvimento."

O argumento do Brics é o de que, ao promover uma alocação justa de direitos tributários no sistema tributário internacional, a cooperação será baseada na soberania tributária, construindo uma estrutura que permita a todos os países adaptar e implementar disposições de acordo com as circunstâncias, necessidades e prioridades nacionais. "Continuaremos nossos esforços para tornar os sistemas tributários mais transparentes, justos, simples e eficientes, promovendo um crescimento econômico equilibrado."

Super ricos

Para avançar nos compromissos em conformidade com os Termos de Referência, a declaração enfatiza que os esforços do grupo devem promover assistência mútua eficaz em questões tributárias, aumentar a transparência e combater fluxos financeiros ilícitos relacionados a impostos. Também deve ter como objetivo coibir práticas tributárias prejudiciais e a evasão fiscal, inclusive por parte de pessoas físicas de alto patrimônio líquido.