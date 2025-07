Brics Brasil: veja os principais pontos do comunicado financeiro

Com um comunicado mais enxuto e duas declarações, a área financeira do Brics, que reuniu neste sábado, 5, no Rio ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais, o bloco passou seus principais recados ao restante do mundo. O mais evidente deles é o de que quer ter mais participação ativa nos organismos e decisões do globo, em especial nas instituições financeiras. Para isso, sugere mudanças de cotas e em relação à escolha de comandante especificamente para o Fundo Monetário Internacional(FMI).

A avaliação de fontes que acompanharam as negociações é que, se forem adiante, as mudanças "alteram todo o jogo de Bretton Woods". Este posicionamento é inédito e claramente se trata de um recado do Brics de que não estão satisfeitos com o acordo de cavalheiros existente entre Estados Unidos e Europa de um lado sempre comandar o FMI e o outro, o Banco Mundial.

A área mais aguardada pelo restante do globo diz respeito ao processo de desdolarização das transações comerciais entre seus membros. A avaliação interna do grupo é a de que houve avanços em relação aos pagamentos transfronteiriços. Não foram informados claramente quais são eles, mas, de posse de um relatório qualitativo sobre os prognósticos dos BCs do grupo, disseram que encontraram um caminho que pretendem desenvolver a partir de agora para reduzir custos de operações financeiras. A forma como isso se dará ficará para as próximas reuniões.