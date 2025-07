Carteiras recomendadas para julho destacam ações ligadas a commodities, além de Itaú

A Terra Investimentos, uma das casas que recomenda a Petrobras para compor o portfólio mensal, destaca que a estatal é líder no setor de extração de refino de petróleo no Brasil. "Com custos de extração baixos, a empresa apresenta margens brutas de 52%, o que confere alta rentabilidade à operação. Esse desempenho possibilita o pagamento de dividendos atrativos, estimados em 15% para os próximos 12 meses", explicou.

Diante deste cenário, a Terra acrescenta que a Petrobras tem fundamentos sólidos e perspectivas favoráveis, com isso, continua sendo uma oportunidade de investimento, mantendo uma posição de destaque no setor energético.

Ao longo do mês passado, o mercado foi influenciado pelo conflito Israel-Irã e fatores políticos prevalecendo sobre os dados econômicos, do lado externo e doméstico, lembrou a Planner Investimentos em sua carteira recomendada para julho. Internamente, a Planner colocou como maior preocupação a derrubada, pelo Congresso, do projeto do governo de aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). "Isso acabou mostrando que há uma relação difícil entre o Executivo e o Legislativo, que pode ser obstáculo para novas propostas à frente."

Hors concours

A ação do Itaú Unibanco compõe o pódio de ações mais recomendadas para julho ao lado de Vale e Petrobras. O que chama a atenção sobre o papel da instituição financeira é sua presença praticamente em todos os meses e numa posição privilegiada: o banco aparece à frente das demais empresas.

No levantamento realizado pela Broadcast, a última vez em que o papel do banco não esteve presente no topo, foi em setembro do ano passado, quando teve a terceira maior indicação para compor as certeiras daquele mês.