Desde G20 no Rio, defesa do multilateralismo se tornou urgente, diz Haddad

As declarações vieram numa aparente crítica aos Estados Unidos, que têm estabelecido tarifas contra produtos importados de outros países desde o início deste ano, após a vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais. A política de Trump é frequentemente chamada de "America First."

Haddad destacou que o multilateralismo era uma pauta importante já na reunião do G20 no Rio, em janeiro do ano passado - quando foi lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a defesa da tributação progressiva dos super ricos -, mas agora se tornou "urgente". Ele defendeu, ainda, a importância de promover um "multilateralismo do século 21".

"Esse novo multilateralismo nada mais é do que uma 'reglobalização sustentável', uma nova aposta na globalização, dessa vez baseada no desenvolvimento sustentável, econômico e ambiental da humanidade como um todo", disse o chefe da Fazenda.

Segundo Haddad, o Brics tem legitimidade para defender essa nova forma de globalização, pelo desejo dos seus países-membros de ganhar peso no sistema financeiro internacional. "Juntos, representamos quase a metade da humanidade, e estamos na vanguarda das indústrias que determinarão os rumos do desenvolvimento humano. Os Brics são a cara do futuro", disse.