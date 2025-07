Dilma Rousseff diz desembolsos do NDB no Brasil somam US$ 4 bi, ou 18% do total

A presidente disse que o NDB voltou ao mercado com uma captação de US$ 1,250 bilhão em março de 2023, e já ultrapassou a marca de US$ 16 bilhões em sua gestão.

"Desde que eu cheguei lá, nós captamos mais de US$ 16,1 bilhões", contou. "Esse ano, nessa metade do ano, nós já captamos em US$ 3,1 bilhões."

Para o Brasil, o conselho de diretores já aprovou 29 projetos, totalizando US$ 7 bilhões. Os desembolsos no Brasil totalizaram US$ 4 bilhões, representando 18% do total desembolsado pelo banco, disse Dilma. "E o NDB possui uma carteira de projeto no Brasil no valor de US$ 2,3 bilhões", acrescentou.

Desdolarização

Dilma Rousseff também disse que não vê sinais de uma suposta desdolarização global, embora reconheça que os países têm usado mais suas próprias moedas nas trocas comerciais internacionais.

"Eu não vejo assim, claramente, nenhum sinal de desdolarização", afirmou Dilma. "Tem países fazendo negociação em moeda própria. Há muito tempo está havendo isso, pagamento de petróleo, por exemplo, com moeda própria. Isso não significa que a condição de ativo, de reserva de valor do dólar esteja comprometida."