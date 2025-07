Lula aceita convite para ASEAN em outubro e afirma que países do Brics vão continuar crescendo

Países do Brics vão continuar crescendo

O presidente Lula também afirmou que os países membros do Brics devem continuar crescendo mais que o restante do mundo neste ano. Durante discurso no Fórum Empresarial do Brics, realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), no Rio de Janeiro, ele lembrou que as nações do bloco tiveram crescimento médio de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado, ante uma média global de 3,3%.

Segundo Lula, os 11 membros plenos dos Brics já são responsáveis por 40% do PIB global e o bloco econômico se consolidou como um "polo aglutinador" de economias com dinâmicas próprias. "Aproximar nossos setores produtivos é um pilar fundamental dos Brics", reforçou o presidente brasileiro.

Ele também disse que a sinergia entre os países em desenvolvimento permitiu a superação de desafios recentes, como a crise financeira de 2008 e a pandemia de covid-19. "Diante do ressurgimento do protecionismo, cabe às nações emergentes defender o regime multilateral de comércio e reformar a arquitetura financeira internacional", prometeu o presidente, reforçando que os Brics são o fiador de um "futuro promissor".

Segundo Lula, também é importante combater as desigualdades econômicas, o que permite o fortalecimento dos mercados consumidores, impulsiona o comércio e alavanca investimentos.