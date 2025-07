Países dentro do banco (NDB) têm respeitada sua soberania, afirma Dilma na cúpula dos Brics

A ex-presidente Dilma Rousseff, que comanda atualmente o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês, também conhecido como o Banco dos Brics), declarou neste sábado, 5, que o banco multilateral aprovou a adesão da Colômbia e do Uzbequistão. O número de países-membros subiu a 11.

"Já tinha sido aprovado no conselho de diretores, agora foi aprovado no conselho de governadores", disse Dilma, lembrando que já estava aprovada a entrada da Argélia.

Dilma concedeu entrevista coletiva a jornalistas após o 10º Encontro Anual do Conselho de Governadores do NDB, no Rio de Janeiro. Segundo a presidente, o funcionamento do NDB é baseado na igualdade entre os países-membros.