Pressionado, presidente dos Correios pede demissão; cargo é cobiçado por Alcolumbre

O presidente dos Correios, Fabiano Silva, pediu demissão nesta sexta-feira, 4. A empresa registrou prejuízo de R$ 1,7 bilhão no primeiro trimestre deste ano e há tempos Silva vinha sendo pressionado a deixar o cargo. O Centrão está de olho no comando da estatal.

A carta de demissão de Silva foi entregue no Palácio do Planalto ao chefe do gabinete pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. O presidente está no Rio, onde participa da Cúpula do Brics. A dispensa somente será oficializada após reunião entre Lula e Silva, na próxima semana.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), tenta emplacar aliados nos Correios e no Banco do Brasil (BB). Alcolumbre já conversou sobre o assunto com Lula. Até agora, no entanto, ele resiste a substituir a presidente do BB, Tarciana Medeiros, que é bem avaliada no Palácio do Planalto.