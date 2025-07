Dólar pode cair a R$ 5,40 no curto prazo, mas voltar a subir com risco fiscal

A grande dúvida é se esses dois pontos favoráveis à moeda brasileira vão conseguir se contrapor à piora sazonal do fluxo cambial ao longo do segundo semestre e a um eventual aumento da percepção de risco fiscal.

Na semana passada, com a derrubada pelo Congresso do decreto que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), voltou à baila o debate sobre descumprimento das metas fiscais - em particular a de 2026, que prevê superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). Há também um novo ingrediente que pode provocar solavancos na taxa de câmbio daqui para a frente: as apostas em torno da corrida presidencial em 2026.

O economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani, é um dos pessimistas em relação ao real, embora tenha reduzido no início de junho a previsão de taxa de câmbio no fim do ano de R$ 6,50 para R$ 6,00. A mudança foi para incorporar duas informações ao cenário: a permanência da Selic em 15% ao ano e a perspectiva de continuidade do recuo global da moeda americana - em razão de provável corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) neste ano e "desconforto dos investidores" com o quadro político e fiscal dos EUA.

"O problema para o real vai ser o aumento do risco soberano do Brasil por conta da preocupação com o crescimento do endividamento público, que estranhamente ainda não está fazendo preço nos mercados. A questão não é nem se o governo vai cumprir as metas fiscais, mas que as metas são insuficientes para evitar o crescimento da dívida em relação ao PIB", diz Padovani.

O economista pondera, contudo, que a percepção de piora das contas públicas pode ter seu efeito mitigado na percepção de risco por apostas de mudança de governo com a eleição presidencial de 2026. "A perspectiva de transição política pode trazer um viés positivo para o real e anular em parte as preocupações com o crescimento do endividamento público. Mas ainda vejo um real mais fraco no fim do ano", diz Padovani.

A MCM 4intelligence é outra instituição que mantém visão cautelosa para o segundo semestre, embora recentemente tenha revisado para baixo a previsão para o dólar no fim do ano, de R$ 5,80 para R$ 5,70. A avaliação da consultoria é a de que as "incertezas fiscais e políticas domésticas", neste momento com pouca influência sobre o câmbio, "tendem a ganhar protagonismo".