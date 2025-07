Rumo incerto de parte da inflação de alimentos limita revisão de expectativas

Segundo o economista, o pior momento da inflação de alimentação no domicílio no IPCA foi registrado em novembro de 2024. "No acumulado em 12 meses daquele período, vimos alta de 8,4%. Agora, no acumulado até maio de 2025, vemos uma inflação de 7,2%", afirma Fernandes. De acordo com ele, por essa métrica, a inflação não vai ceder muito no curto prazo, mas o movimento será mais perceptível na margem.

Entre os alimentos que reduziram a alta de lá para cá, Fernandes destaca o leite longa vida e os cereais, como arroz e feijão. Por outro lado, seguem com os preços pressionados o café moído, o café solúvel e a carne bovina, que pode ainda apresentar uma nova elevação no preço até o final do ano. Dentro da alimentação no domicílio, o café possui peso de 4,4%, leite longa vida de 4,8%, cereais de 5,2% e carnes de 17,3%.

A expectativa dele é de que em junho o IPCA registre deflação de 0,50% na alimentação no domicílio, retornando para o terreno positivo ainda em julho, com alta prevista de 0,10%. Em agosto, no entanto, o movimento ainda é incerto. Por ora, a gestora estima variação positiva de 0,10%. O economista prevê inflação de alimentos de 6,3% em 2025 e de 4,9% em 2026.