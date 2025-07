Vamos buscar NDB por estudo de viabilidade de fibra ótica submarina, diz Luciana Santos

O Brics vai estudar a viabilidade de um cabo de fibra ótica submarino que faça a cobertura do Sul Global, atingindo todos os países que desejarem, disse há pouco a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos. O estudo de viabilidade deverá ser feito pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o Banco do Brics, conforme a ministra.

A ministra participa da cúpula de chefes de Estado do Brics, que acontece no Museu de Arte Moderna (MAM), na zona sul do Rio. "O Brics está convencido de que nós temos que partilhar infraestrutura e temos que partilhar desenvolvimentos de soluções. Então, nesse sentido, nós decidimos, no encontro que houve dos ministros do Brics, fazer um estudo de viabilidade de um cabo submarino de fibra ótica", afirmou.

"Nós estamos num tempo 'dadocêntrico', no qual os dados são decisivos para uma agenda de desenvolvimento dos países. Nós temos que ter um cabo próprio", comentou. Conforme a ministra, atualmente, os cabos de fibra ótica são muito concentrados no Norte Global. "Queremos garantir que essa fibra ótica circule todo o Sul Global que assim quiser", afirmou a ministra a jornalistas.