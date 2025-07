BC tem responsabilidade crescente de fiscalização do sistema financeiro, afirma diretor

O diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton Aquino, disse nesta segunda-feira, 7, que a autarquia tem responsabilidades crescentes de supervisão do sistema financeiro, em um quadro de restrição orçamentária e queda no número de servidores. Ele palestra no 3º Encontro Nacional de Auditoria Financeira dos Tribunais de Contas do Brasil (Enaf), em Salvador (BA).

"Temos um universo fiscalizável de quase 2 mil instituições, e a sociedade que poupa, que acredita nas suas economias, precisa compreender que tem uma supervisão presente, que possa garantir a sua poupança", disse Aquino. "Entre 2005 e 2025, nós saímos de 1,4 mil servidores na área de supervisão, e hoje temos 579", complementou.

O diretor destacou que, para supervisionar efetivamente as diversas instituições do sistema financeiro, o BC precisa receber informações que estão no arcabouço de outros supervisores, como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Segundo Aquino, é preciso debater o desenho do perímetro regulatório de cada entidade.