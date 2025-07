Bolsas da Ásia fecham mistas e perto da estabilidade, com foco em acordos tarifários

Na China continental, as variações foram marginais, de alta de 0,02% no caso do Xangai Composto, a 3.473,13 pontos, e baixa de 0,06% no do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.074,47 pontos.

Trump afirmou que vai anunciar acordos tarifários e começar a enviar cartas a parceiros que ainda não tenham firmado pactos com o governo americano a partir das 13h (pelo horário de Brasília) de hoje. O republicano disse ainda que países alinhados às "políticas antiamericanas do Brics" vão pagar uma tarifa adicional de 10%. A ameaça veio em meio à realização da cúpula do bloco no Rio de Janeiro.

"Esperamos que os mercados fiquem voláteis até o prazo final de 9 de julho, quando expira a pausa de 90 dias às tarifas recíprocas para parceiros comerciais do presidente Trump, excluindo-se a China," disseram analistas do Nomura, em nota a clientes.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho hoje: o S&P/ASX 200 caiu 0,16% em Sydney, a 8.589,30 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires