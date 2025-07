Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com expectativa por postura tarifária de Trump

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta segunda-feira, 7, com atenção à postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto se aproxima o prazo da suspensão tarifária estabelecida pelo país, no dia 9 de julho. Além disso, esteve no radar a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de aumentar a produção acima do que era amplamente esperado, o que tende a pressionar os preços dos hidrocarbonetos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,44%, a 543,50 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,19%, a 8.806,53 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,20%, a 24.073,67 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,35%, a 7.723,47 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que vai anunciar acordos tarifários e começar a enviar cartas a parceiros que ainda não tenham firmado pactos com Washington a partir das 13h (pelo horário de Brasília) desta segunda. O republicano também ameaçou impor tarifa adicional de 10% a países alinhados às "políticas antiamericanas do Brics", em meio à realização da cúpula do bloco, no Rio de Janeiro.